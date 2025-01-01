Евгений Мартынов. Яблони в цвету

Вечер золотых хитов Евгения Мартынова

30 октября 2025 года в Зале Церковных Соборов прозвучат самые любимые песни легендарного певца и композитора Евгения Мартынова. Концерт пройдет в рамках музыкального проекта «Имена на все времена» и будет сопровождаться выступлением Академического оркестра русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова телерадиоцентра «Орфей», под управлением дирижера Евгения Волчкова.

Знакомство с творчеством

Песни Евгения Мартынова, словно белые лебеди, продолжают свой вечный полет в мире музыки, поэзии и добрых чувств. На его произведениях выросло не одно поколение. В программе концерта прозвучат незабываемые хиты:

«Яблони в цвету»

«Лебединая верность»

«Отчий дом»

«Баллада о матери»

«Белая сирень»

«Алёнушка»

«Соловьи поют, заливаются»

«Мамины глаза»

«Посидим по-хорошему»

«Я тебе весь мир подарю»

«Эхо первой любви»

«Веселый зонтик»

«Марш-воспоминание»

«Летом и зимой»

«Чайки над водой»

«Ты приносишь мне рассвет»

Память о брате

В ходе концерта также прозвучат несколько произведений родного брата Евгения – Юрия Мартынова, который ушел из жизни весной 2025 года.

Трагическая судьба

Судьба Евгения Мартынова была яркой, но трагической: ранний взлет, огромная популярность в СССР, бесконечные гастроли и записи с лучшими артистами советской эстрады. Однако его жизнь была омрачена личными трагедиями и, к сожалению, ранним уходом.

В этом году исполняется 25 лет со дня его трагического ухода из жизни. Не упустите возможность вспомнить и насладиться его музыкой на этом памятном концерте!

Возрастное ограничение: 6+