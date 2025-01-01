Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Евгений Мартынов. Яблони в цвету
Билеты от 700₽
Киноафиша Евгений Мартынов. Яблони в цвету

Евгений Мартынов. Яблони в цвету

0+
Возраст 0+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Вечер золотых хитов Евгения Мартынова

30 октября 2025 года в Зале Церковных Соборов прозвучат самые любимые песни легендарного певца и композитора Евгения Мартынова. Концерт пройдет в рамках музыкального проекта «Имена на все времена» и будет сопровождаться выступлением Академического оркестра русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова телерадиоцентра «Орфей», под управлением дирижера Евгения Волчкова.

Знакомство с творчеством

Песни Евгения Мартынова, словно белые лебеди, продолжают свой вечный полет в мире музыки, поэзии и добрых чувств. На его произведениях выросло не одно поколение. В программе концерта прозвучат незабываемые хиты:

  • «Яблони в цвету»
  • «Лебединая верность»
  • «Отчий дом»
  • «Баллада о матери»
  • «Белая сирень»
  • «Алёнушка»
  • «Соловьи поют, заливаются»
  • «Мамины глаза»
  • «Посидим по-хорошему»
  • «Я тебе весь мир подарю»
  • «Эхо первой любви»
  • «Веселый зонтик»
  • «Марш-воспоминание»
  • «Летом и зимой»
  • «Чайки над водой»
  • «Ты приносишь мне рассвет»

Память о брате

В ходе концерта также прозвучат несколько произведений родного брата Евгения – Юрия Мартынова, который ушел из жизни весной 2025 года.

Трагическая судьба

Судьба Евгения Мартынова была яркой, но трагической: ранний взлет, огромная популярность в СССР, бесконечные гастроли и записи с лучшими артистами советской эстрады. Однако его жизнь была омрачена личными трагедиями и, к сожалению, ранним уходом.

В этом году исполняется 25 лет со дня его трагического ухода из жизни. Не упустите возможность вспомнить и насладиться его музыкой на этом памятном концерте!

Возрастное ограничение: 6+

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Евгений Мартынов. Яблони в цвету Евгений Мартынов. Яблони в цвету Евгений Мартынов. Яблони в цвету Евгений Мартынов. Яблони в цвету Евгений Мартынов. Яблони в цвету Евгений Мартынов. Яблони в цвету

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
28 августа в 19:15 Руки вверх!
от 990 ₽
Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
7 августа в 19:30 Los bandidos
от 590 ₽
Елка для взрослых!
16+
Вечеринка
Елка для взрослых!
23 декабря в 19:00 ЦДКЖ
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше