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Евгений Маргулис
Киноафиша Евгений Маргулис

Евгений Маргулис

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Евгения Маргулиса: атмосфера рок-н-ролла в клубе Игоря Бутмана

Евгений Маргулис – уникальный исполнитель блюза на российской сцене и талантливый композитор. Он также известен как автор вечернего шоу «Квартирник у Маргулиса» на НТВ. Его имя стало символом таких легендарных коллективов, как «Машина времени», «Воскресенье» и «Шанхай». Сольные концерты Евгения всегда собирают аншлаги, а билеты расходятся заранее.

Маргулис – не просто «музыкант-блюзмен», а настоящая легенда русского рока. Его достижения отмечены официальным званием «Заслуженного артиста России». Этот статус говорит о том, что его вклад в отечественную музыку стал неоспоримым.

Евгений родился в Москве и учился в медицинском институте, однако вскоре выбрал путь рок-н-ролла. С 17 лет начал заниматься музыкой, а с 1980 года считается профессиональным музыкантом, когда присоединился к группе «Аракс». За свою карьеру он успел поучаствовать в множестве проектов, включая легендарные рок-группы «Машина времени» и «Воскресение», а также создал группу «Шанхай». Кроме того, он адаптировал на русский язык знаменитый мюзикл «We Will Rock You» и заработал репутацию ведущего специалиста по блюзу в стране.

В последние 15 лет Евгений активно занимается сольным творчеством, и в его дискографии уже шесть сольных альбомов. Концерты Маргулиса – это редкая возможность насладиться атмосферой подлинного рок-н-ролла, его исполнение наполнено драйвом и трогающей лирикой.

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В других городах
Сентябрь
4 сентября пятница
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7

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