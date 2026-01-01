Концерт Евгения Маргулиса в музыкальном клубе «Magnus Locus»

Музыкальный клуб «Magnus Locus» приглашает вас на концерт Евгения Маргулиса, заслуженного артиста России. В этом вечере вас ждет мощная традиция рок-н-ролла и блюза, а также невероятный драйв и богатый музыкальный опыт исполнителя.

Легенда русского рока

Евгений Маргулис стал известен в 1980 году, начав свою карьеру в роли бас-гитариста группы «Аракс». За плечами у него участие в таких легендарных проектах, как «Машина времени» и «Воскресение». Он также создал группу «Шанхай» и адаптировал мюзикл «We Will Rock You» на русский язык. Совсем недавно зрители полюбили его как телеведущего программы «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Настоящий рок-н-ролл

Концерты Евгения Маргулиса — это редкая возможность насладиться атмосферой настоящего рок-н-ролла. Его исполнительское мастерство, любовь к музыке и умение создавать драйв наполнят вечер уникальной энергией, которая перенесет вас в мир музыки без оглядки на современные тренды.

Музыкант с историей

Евгений Шулимович родился в Москве и, учившись в медицинском институте, в итоге посвятил себя музыке. Он начал заниматься ею в семнадцать лет, и с 1980 года, когда начал свою карьеру в группе «Аракс», считает себя профессиональным музыкантом.

Блюз в сердце России

С момента старта своей карьеры Маргулис успел поучаствовать в множестве различных проектов, включая рок-оперы и адаптации мюзиклов. С 2001 года он сосредоточился на сольном творчестве и стал главным в стране специалистом по блюзу. Его концерты — это мастер-классы по стилю и технике, которые не оставят равнодушными ни одного поклонника жанра.

Концерт Евгения Маргулиса — это отличная возможность насладиться качественной музыкой и познакомиться с уникальным артистом, который, безусловно, оставит яркие впечатления.