Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Евгений Маргулис
Киноафиша Евгений Маргулис

Евгений Маргулис

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт Евгения Маргулиса: рок и блюз в одном исполнении

Евгений Маргулис — не просто музыкант-блюзмен. Он является одной из «легенд русского рока», и это подтверждается его званием «Заслуженного артиста России». Концерты Маргулиса — это уникальная возможность насладиться настоящим рок-н-роллом и зарядиться мощным драйвом.

Исполнительское мастерство Маргулиса подкреплено огромным музыкальным опытом. Он начал свою карьеру в 1980 году, став бас-гитаристом группы «Аракс», и с тех пор активно участвовал в множестве проектов. Среди них — легендарные рок-группы «Машина времени» и «Воскресение», а также создание группы «Шанхай». Не могу не упомянуть и его участие в рок-опере, а также адаптацию мюзикла «We Will Rock You» на русский язык.

Сольная карьера и новые достижения

С 2001 года Евгений сосредоточился на сольной карьере и стал известен широкой аудитории как телеведущий программы «Квартирник НТВ у Маргулиса». Его последний альбом «Туда-сюда», вышедший в 2018 году, стал седьмым в коллекции сольных работ музыканта. Альбом был тепло принят критиками и включает 10 треков, среди которых особое место занимает песня «Хит» в качестве бонуса.

В новом альбоме сочетаются различные музыкальные стили, философский подтекст и ирония — идеальный коктейль для искушённого слушателя. Здесь вы найдёте подлинную лирику, привлекательный драйв и вечный блюз, что делает каждое выступление Маргулиса поистине незабываемым.

Купить билет на концерт Евгений Маргулис

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
31 марта вторник
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 3000 ₽
18 апреля суббота
19:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Острый Stand-Up
18+
Юмор
Острый Stand-Up
21 марта в 20:30 Pravda Bar
от 1200 ₽
Странствия Буканушки. Сказка с оркестром
6+
Эстрада
Странствия Буканушки. Сказка с оркестром
27 февраля в 14:00 Свердловская детская филармония
от 600 ₽
Мировые хиты
0+
Классическая музыка
Мировые хиты
11 мая в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше