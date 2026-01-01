Концерт Евгения Маргулиса: рок и блюз в одном исполнении

Евгений Маргулис — не просто музыкант-блюзмен. Он является одной из «легенд русского рока», и это подтверждается его званием «Заслуженного артиста России». Концерты Маргулиса — это уникальная возможность насладиться настоящим рок-н-роллом и зарядиться мощным драйвом.

Исполнительское мастерство Маргулиса подкреплено огромным музыкальным опытом. Он начал свою карьеру в 1980 году, став бас-гитаристом группы «Аракс», и с тех пор активно участвовал в множестве проектов. Среди них — легендарные рок-группы «Машина времени» и «Воскресение», а также создание группы «Шанхай». Не могу не упомянуть и его участие в рок-опере, а также адаптацию мюзикла «We Will Rock You» на русский язык.

Сольная карьера и новые достижения

С 2001 года Евгений сосредоточился на сольной карьере и стал известен широкой аудитории как телеведущий программы «Квартирник НТВ у Маргулиса». Его последний альбом «Туда-сюда», вышедший в 2018 году, стал седьмым в коллекции сольных работ музыканта. Альбом был тепло принят критиками и включает 10 треков, среди которых особое место занимает песня «Хит» в качестве бонуса.

В новом альбоме сочетаются различные музыкальные стили, философский подтекст и ирония — идеальный коктейль для искушённого слушателя. Здесь вы найдёте подлинную лирику, привлекательный драйв и вечный блюз, что делает каждое выступление Маргулиса поистине незабываемым.