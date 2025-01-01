Меню
Евгений Маргулис
Евгений Маргулис

18+
О концерте

Концерт Евгения Маргулиса — легенды русского рока

Евгений Маргулис — не просто «музыкант-блюзмен», а истинная легенда русского рока. Звание «Заслуженного артиста России» говорит само за себя, ведь концерты Маргулиса — это уникальная возможность стать свидетелем настоящего рок-н-ролла.

Исполнительское мастерство и музыкальный опыт

С мощной традицией и богатым опытом за плечами, Евгений делает то, что нужно его душевному состоянию, не оглядываясь на современные тренды. Он родился в Москве и учился в медицинском институте, но, по его собственным словам, «положил всё на алтарь рок-н-ролла». Музыка стала важной частью его жизни в 17 лет, а с 1980 года он считает себя профессиональным музыкантом, когда начал играть на бас-гитаре в группе «Аракс».

Широкий спектр проектов

На протяжении своей карьеры Маргулис принимал участие в множестве успешных музыкальных проектов. Он был частью двух культовых рок-групп — «Машина времени» и «Воскресение». Также он создал группу «Шанхай», участвовал в рок-опере, а также адаптировал мюзикл «We Will Rock You» на русский язык. Таким образом, он завоевал репутацию главного специалиста по блюзу в стране.

Сольная карьера и новые достижения

С 2001 года Евгений сконцентрировался на сольном творчестве, и его музыкальные эксперименты продолжают радовать публику. Он также стал известным телеведущим, ведя программу «Квартирник НТВ у Маргулиса». В конце 2018 года музыкант презентовал новый альбом «Туда-сюда», который стал седьмым в его сольной дискографии. Этот альбом получил положительные отзывы критиков и включает в себя 10 треков, а также песню «Хит» в качестве бонуса.

Философия и ирония музыки

Альбом отличается стилистическим разнообразием и философским настроением, насыщен иронией. В его музыке сочетаются мощное исполнение, трогающая лирика и вечный блюз. Концерты Маргулиса – это не просто выступления, а настоящие музыкальные события, которые оставят незабываемые впечатления.

Март
26 марта четверг
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 2000 ₽

