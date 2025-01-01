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Киноафиша Евгений Маргулис

Евгений Маргулис

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Евгения Маргулиса в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге

Не упустите возможность насладиться клубным концертом легендарного блюзового музыканта, Евгения Маргулиса, в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Этот уникальный вечер обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки и джаза.

О концерте

Евгений Маргулис — один из самых известных блюзовых гитаристов России, чья карьера охватывает несколько десятилетий. Он стал известен благодаря своему уникальному стилю и работе с такими музыкантами, как Юрий Антонов и Михаил Шуфутинский. На концерте вы сможете услышать как классические блюзовые композиции, так и авторские произведения исполнителя.

Место проведения

Джаз-клуб Игоря Бутмана — это не просто заведение, а настоящая мекка для любителей джаза и блюза. Здесь царит атмосфера уюта и творчества, а высокое качество звука создаёт идеальные условия для наслаждения живыми выступлениями. Клуб расположен в центре Санкт-Петербурга, что делает его доступным для всех желающих.

Приходите насладиться атмосферой живого выступления и уникальным звучанием блюза от Евгения Маргулиса! Убедитесь сами, почему его концерты собирают полные залы и оставляют незабываемые впечатления.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 3500 ₽

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