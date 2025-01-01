Концерт Евгения Маргулиса в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге

Не упустите возможность насладиться клубным концертом легендарного блюзового музыканта, Евгения Маргулиса, в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Этот уникальный вечер обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки и джаза.

О концерте

Евгений Маргулис — один из самых известных блюзовых гитаристов России, чья карьера охватывает несколько десятилетий. Он стал известен благодаря своему уникальному стилю и работе с такими музыкантами, как Юрий Антонов и Михаил Шуфутинский. На концерте вы сможете услышать как классические блюзовые композиции, так и авторские произведения исполнителя.

Место проведения

Джаз-клуб Игоря Бутмана — это не просто заведение, а настоящая мекка для любителей джаза и блюза. Здесь царит атмосфера уюта и творчества, а высокое качество звука создаёт идеальные условия для наслаждения живыми выступлениями. Клуб расположен в центре Санкт-Петербурга, что делает его доступным для всех желающих.

Приходите насладиться атмосферой живого выступления и уникальным звучанием блюза от Евгения Маргулиса! Убедитесь сами, почему его концерты собирают полные залы и оставляют незабываемые впечатления.