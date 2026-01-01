Евгений Лебедев. Соло

Сольный джазовый концерт Евгения Лебедева

Приглашаем любителей джазовой музыки на сольный концерт талантливого пианиста и композитора Евгения Лебедева. На сцене он исполнит свои оригинальные композиции в сопровождении известных музыкантов.

О музыканте

Евгений Лебедев — один из самых ярких джазовых музыкантов своего поколения. Он является выпускником престижного Бёркли колледжа (Berklee College of Music) и обладателем премии журнала Billboard. Его значимые достижения включают победу на международном конкурсе джазовых исполнителей в Монреале и награды на конкурсах в Бельгии и Швейцарии. Лебедев выступал на крупнейших джазовых фестивалях мира и сотрудничал с такими легендами жанра, как Джек ДеДжонетт, Маркус Миллер и Рэнди Бреккер.

Почему стоит посетить?

Концерт Евгения Лебедева обещает стать необычным событием для всех ценителей джаза. Это уникальная возможность увидеть исполнение музыки от артиста, который уже завоевал признание на международной арене. Убедитесь сами в его таланте!

Для кого это мероприятие?

Концерт будет интересен как преданным поклонникам джаза, так и тем, кто только начинает знакомиться с творчеством Евгения Лебедева. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!