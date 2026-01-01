Евгений Лебедев. Соло

Приглашаем любителей джазовой музыки на сольный концерт талантливого пианиста и композитора Евгения Лебедева. На сцене он исполнит свои оригинальные композиции в сопровождении известных музыкантов.
Евгений Лебедев — один из самых ярких джазовых музыкантов своего поколения. Он является выпускником престижного Бёркли колледжа (Berklee College of Music) и обладателем премии журнала Billboard. Его значимые достижения включают победу на международном конкурсе джазовых исполнителей в Монреале и награды на конкурсах в Бельгии и Швейцарии. Лебедев выступал на крупнейших джазовых фестивалях мира и сотрудничал с такими легендами жанра, как Джек ДеДжонетт, Маркус Миллер и Рэнди Бреккер.
Концерт Евгения Лебедева обещает стать необычным событием для всех ценителей джаза. Это уникальная возможность увидеть исполнение музыки от артиста, который уже завоевал признание на международной арене. Убедитесь сами в его таланте!
Концерт будет интересен как преданным поклонникам джаза, так и тем, кто только начинает знакомиться с творчеством Евгения Лебедева. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!