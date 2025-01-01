Меню
Евгений Хоньяков
Билеты от 600₽
18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Евгений Хоньяков: Стендап концерт в Standup Club на Трубной

Не пропустите уникальную возможность увидеть яркое выступление Евгения Хоньякова в Standup Club на Трубной! Этот талантливый комик с множеством наград и признанием публики готов порадовать зрителей своим свежим и остроумным подходом к стендап-комедии.

О Евгении Хоньякове

Евгений Хоньяков – известный стендап-комик, чьи выступления непрерывно собирают полный зал. Его стиль характеризуется тонким юмором, актуальными темами и непринужденной атмосферой общения со зрителями. Хоньяков стал популярным благодаря своим выступлениям на различных Comedy-шоу и многочисленным интернет-проектам.

Почему стоит посетить концерт

На этом вечере вас ждут:

  • Эксклюзивные шутки, не вошедшие в программу других выступлений;
  • Уникальная возможность задать вопросы и получить смешные ответы;
  • Атмосфера легкости и единения с публикой.

Получите незабываемые эмоции и хорошее настроение от их комбинации юмора и актуальных тем!

Купить билет на концерт

Расписание

10 сентября
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 600 ₽

