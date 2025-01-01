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Евгений Хоньяков
Билеты от 600₽
Киноафиша Евгений Хоньяков

Евгений Хоньяков

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Евгения Хоньякова в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на вечер юмора с Евгением Хоньяковым! 28 октября в Standup Club на Трубной пройдет его новый стендап-концерт, который обещает стать ярким событием для всех любителей остроумных шуток и живого общения.

О Евгении Хоньякове

Евгений Хоньяков — известный комик, который завоевал любовь зрителей благодаря своему уникальному стилю и искрометному юмору. Его выступления всегда наполнены свежими историями из жизни, наблюдениями за повседневностью и сатирой на актуальные темы.

Что ожидать от концерта

На концерте Евгений представит новые номера, в которых затронет самые разные аспекты нашей жизни, от отношений до социальных явлений. Подготовьтесь к тому, что вас ждет не только смех, но и возможность увидеть мир с необычной стороны.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте клуба и в кассах. Рекомендуем не откладывать, так как места быстро распродаются!

Не упустите возможность провести вечер в компании хорошего настроения и качественного стендапа. Ждем вас на выступлении Евгения Хоньякова!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 600 ₽

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