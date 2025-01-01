Меню
Евгений Хоньяков. Стендап концерт
Билеты от 1000₽
Евгений Хоньяков. Стендап концерт

Евгений Хоньяков. Стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт Евгения Хоньякова в стендап-клубе на «Трубной»

В стендап-клубе на «Трубной» состоится концерт талантливого артиста Евгения Хоньякова. Он известен своими остроумными шутками и нестандартным подходом к юному.

Уникальный стиль и новые номера

На этом концерте гости смогут насладиться как новыми историями, так и проверенными временем хитами, которые уже успели полюбиться публике. Хоньяков умеет заставить зрителей смеяться от души, и каждый его номер — это маленький шедевр, созданный с любовью к юмору.

Для ценителей качественного стендапа

Концерт явно понравится как опытным любителям стендапа, так и тем, кто только начинает знакомство с этим жанром. Оригинальный юмор и искрометные шутки зарядят позитивом и подарят множество приятных эмоций.

Не упустите возможность увидеть и услышать Евгения Хоньякова вживую. Предстоящий концерт обещает стать ярким событием в мире стендап-культуры!

Декабрь
24 декабря среда
21:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 1000 ₽

