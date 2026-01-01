Спектакль Евгений Гришковец

Оповещения от Киноафиши
Евгений Гришковец
18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль Евгения Гришковца — о страхах, любви и человечности

В Рязанской областной филармонии состоится спектакль Евгения Гришковца, который затрагивает важные темы, волнующие современного человека. В центре сюжета — персонаж, страдающий от постоянного страха, но при этом глубоко любящий свою работу, семью и друзей.

Этот спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о внутреннем мироощущении человека. В нем легитимизируется тревожность, присущая многим из нас в условиях ритмичной городской жизни. Произведение гуманистического характера будет особенно интересно зрителям, которые задумываются о человеческих эмоциях и ищут путь преодоления собственных страхов.

Не упустите возможность стать частью этой глубокосодержательной истории, которая призывает к осмыслению себя и окружающего мира.

Апрель
6 апреля понедельник
19:00
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
от 2000 ₽

Ночной гость
16+
Драма
Ночной гость
27 марта в 19:00 Муниципальный культурный центр
от 2500 ₽
Дух театра
12+
Иммерсивный
Дух театра
8 марта в 15:00 Рязанский театр драмы
от 1500 ₽
Джек
16+
Драма
Джек
15 марта в 18:00 Рязанский театр драмы
от 500 ₽
