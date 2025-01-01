Спектакль Евгений Гришковец. Запись аудиокниги «Когда я боюсь»

Аудиокнига «Когда я боюсь» от Евгения Гришковца

26 июня в 19:00 в театральном центре На Страстном состоится уникальное событие — запись аудиокниги Евгения Гришковца «Когда я боюсь» в формате читки. Это не просто чтение текста, а погружение в мир авторских размышлений и эмоций.

Особенности мероприятия

На мероприятии зрители смогут услышать не только тексты, которые вошли в спектакль, но и эксклюзивные фрагменты, не попавшие в финальную версию. Это даст возможность глубже понять и оценить творчество Гришковца.

Реакция зала

Значительной частью события станет реакция зала, которая будет записана и включена в аудиокнигу. Это позволит будущим слушателям почувствовать атмосферу живого выступления и сделать прослушивание более эмоциональным.

О авторе

Евгений Гришковец — известный российский драматург, актер и режиссер, чьи работы неизменно вызывают интерес и обсуждение. Его уникальный стиль и способность передавать сложные эмоции делают каждое выступление незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события! Ждем вас в театральном центре На Страстном.