Спектакль Евгений Гришковец. Монолог-концерт.

Евгений Гришковец. Монолог-концерт.
Продолжительность 150 минут
О спектакле

Монолог-концерт Евгения Гришковца в Театральном центре на Страстном

«Монолог-концерт» Евгения Гришковца — это оригинальное творческое произведение, полностью посвящённое теме порядка слов. В рамках этого уникального формата представлены произведения различных жанров и настроений, которые объединяются в осмысленный монолог.

Евгений Гришковец не только организатор, но и исполнитель мероприятия. Он широко известен своими театральными проектами и литературными трудами, которые вызывают интерес у публики. Его работы отличаются свежестью идей и актуальностью, затрагивая глубокие темы, которые будут близки каждому зрителю.

Данное событие станет настоящим открытием для любителей театра и поклонников творчества Гришковца. Не упустите возможность стать частью этого уникального мероприятия!

В ролях
Евгений Гришковец
Декабрь
Январь
20 декабря суббота
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 3000 ₽
13 января вторник
20:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 3000 ₽

Фотографии

