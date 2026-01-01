Спектакль Евгений Гришковец. Хорошая лекция

Евгений Гришковец. Хорошая лекция
16+
Продолжительность 120 минут
О спектакле

Читка пьесы Евгения Гришковца «Хорошая лекция»

Уникальное событие - читка литературной основы к спектаклю «Хорошая лекция», автором которого является Евгений Гришковец. Это встреча обещает стать интерактивным опытом, где текст будет преобразовываться в спектакль благодаря реакции публики.

О формате мероприятия

Зрители будут вовлечены в процесс создания спектакля. Их отклики и участие помогут тексту ожить. Ведь что-то из написанного исчезнет, а что-то, возможно, появится. Для этого от публики требуются лишь желание слушать и смелость отказаться от телефона и интернета на два часа.

Темы для обсуждения

На встрече будет рассмотрено, как рассказывать истории увлекательно. Гришковец предлагает задуматься о том, как донести простую историю - не биографию и не сплетни, а живой рассказ, который побуждает к вниманию и взаимодействию. Ведь в уютной компании важно не только говорить, но и быть услышанным.

Для кого это событие

Читка особенно понравится тем, кто ценит живое общение и оригинальные литературные чтения. Если вы любите невероятные истории и хотите стать частью творческого процесса, это мероприятие для вас.

В ролях
Евгений Гришковец
Сентябрь
21 сентября понедельник
20:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 2500 ₽
22 сентября вторник
20:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
23 сентября среда
20:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 2500 ₽
24 сентября четверг
20:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а

Фотографии

