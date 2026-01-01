Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Евгений Григорьев
Киноафиша Евгений Григорьев

Евгений Григорьев

12+
Возраст 12+

О концерте

В 2026 году автор-исполнитель Евгений Григорьев представит своим слушателям новую концертную программу «За всё тебя благодарю». Название программа получила благодаря новой одноимённой песне, релиз которой состоялся в 2025 году. За короткий срок она успела завоевать сердца многих почитателей творчества Артиста. Песня «За всё тебя благодарю» дала мощный творческий импульс при подготовке новой концертной программы, которая по замыслу Артиста будет пронизана чувством Любви, Добра и Душевным общением со своим зрителем.

Купить билет на концерт Евгений Григорьев

Помощь с билетами
В других городах
Март
7 марта суббота
19:00
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
от 2600 ₽

В ближайшие дни

Neverlove. Last Tour
16+
Рок
Neverlove. Last Tour
2 апреля в 19:00 Ozz
от 1800 ₽
Опытный микрофон
18+
Юмор
Опытный микрофон
7 марта в 20:00 Стендап Челябинск
от 500 ₽
Алексей Архиповский
6+
Классическая музыка
Алексей Архиповский
28 мая в 19:00 Челябинский ДК железнодорожников
от 1700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше