В 2026 году автор-исполнитель Евгений Григорьев представит своим слушателям новую концертную программу «За всё тебя благодарю». Название программа получила благодаря новой одноимённой песне, релиз которой состоялся в 2025 году. За короткий срок она успела завоевать сердца многих почитателей творчества Артиста. Песня «За всё тебя благодарю» дала мощный творческий импульс при подготовке новой концертной программы, которая по замыслу Артиста будет пронизана чувством Любви, Добра и Душевным общением со своим зрителем.