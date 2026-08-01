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Евгений Григорьев. Жека. Летний концерт
Киноафиша Евгений Григорьев. Жека. Летний концерт

Евгений Григорьев. Жека. Летний концерт

16+
Возраст 16+

О концерте

Летний концерт Евгения Григорьева в клубе «Джаггер»

Евгений Григорьев, известный под псевдонимом Жека, приглашает поклонников и ценителей своего творчества на традиционный летний концерт в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится в обновлённом музыкальном клубе-ресторане «Джаггер».

Творчество Евгения Григорьева уже давно завоевало сердца зрителей. Его песни звучат на радио и телевидении, их охотно поют в ресторанах и караоке. Артист является лауреатом престижных наград, таких как «Звезды Дорожного Радио» и «Шансон года». Особенно известен он как автор хита «Рюмки водки на столе».

Программа концерта

На концерте прозвучат как популярные хиты, такие как «Пить с ней вино», «Я, как осенний лист» и «Кукушка», так и редко исполняемые композиции, а также музыкальные премьеры. Каждое выступление артиста — это праздник, полной эмоций, который оставляет у зрителей яркие впечатления.

История артиста

Евгений Григорьев впервые вышел на большую сцену более 25 лет назад. Дебютный альбом «Сосны кедры» был записан в 1999 году, после чего артист начал активно выступать. Его проникновенные, лирические и душевные песни никого не оставляют равнодушным.

Концерт — это не просто музыкальное выступление, это возможность вместе радоваться и грустить, проживать разные жизненные истории. Искреннее общение артиста со зрительным залом создаст атмосферу тепла и понимания, которая сделает этот вечер незабываемым.

До встречи на концерте!

Купить билет на концерт Евгений Григорьев. Жека. Летний концерт

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