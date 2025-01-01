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Евгений Григорьев. Жека. Летний концерт
Киноафиша Евгений Григорьев. Жека. Летний концерт

Евгений Григорьев. Жека. Летний концерт

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Летний концерт "Жека" - Традиционный клубный вечер в Джаггере

Приглашаем вас на незабываемый летний концерт Евгения Григорьева, известного под псевдонимом Жека. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников его творчества и любителей живой музыки.

Что вас ждет?

Концерт пройдет в уютной атмосфере традиционного клуба, где каждый сможет насладиться любимыми хитами и новыми композициями исполнителя. Жека, известный своей харизмой и искренностью, обещает удивить зрителей не только музыкой, но и особой атмосферой, наполненной летним настроением.

Интересные факты о Жеке

  • Евгений Григорьев начал свою карьеру в 2000-х годах и быстро завоевал популярность благодаря уникальному стилю и искренним текстам.
  • Его песни часто рассказывают о простых радостях жизни и глубоких чувствах, что делает их близкими и понятными многим слушателям.
  • Жека активно участвует в благотворительных мероприятиях, поддерживая различные социальные проекты.

Не пропустите!

Летний концерт Жеки — это не просто музыкальное событие, а возможность провести вечер в компании друзей и близких, наслаждаясь живым исполнением и уникальной атмосферой. Билеты быстро расходятся, поэтому не упустите шанс стать частью этого яркого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
19:30 от 2500 ₽

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