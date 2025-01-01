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Евгений Дятлов
Билеты от 2000₽
Киноафиша Евгений Дятлов

Евгений Дятлов

Исполнитель романсов и актер с суровым типажом 18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

От «Аукцыона» до романсов

Евгений Дятлов — артист, чья карьера охватывает разнообразные грани творчества: от участия в легендарной группе «Аукцыон» до обаяния экранных милиционеров и проникновенного исполнения романсов.

Музыкальный путь

Начав с яркого этапа в «Аукцыоне», Дятлов постепенно нашёл своё место в музыкальном искусстве, делая акцент на глубоком лиризме и душевности. Его исполнение романсов раскрывает богатство жанра, соединяя традиции с личной харизмой.

На сцене и экране

Роли милиционеров в кино и сериалах принесли Евгению Дятлову широкую известность, но его музыкальная карьера — это ещё одна важная сторона его таланта, которая неизменно покоряет сердца слушателей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 2000 ₽
30 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 2000 ₽
25 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Евгений Дятлов Евгений Дятлов Евгений Дятлов Евгений Дятлов Евгений Дятлов Евгений Дятлов Евгений Дятлов Евгений Дятлов Евгений Дятлов Евгений Дятлов Евгений Дятлов Евгений Дятлов Евгений Дятлов Евгений Дятлов Евгений Дятлов Евгений Дятлов Евгений Дятлов

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