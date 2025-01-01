Концерт Евгения Дятлова в клубе Douglas

Евгений Дятлов — заслуженный артист России, певец, музыкант и композитор, известный своим многогранным талантом и уникальным стилем. Свою творческую карьеру он начал как рок-исполнитель и быстро завоевал любовь публики.

Дятлов утверждает, что секрет его успеха заключается в принципах, которые он придерживается в жизни: «что приводит в состояние сумасшедшей любознательности; не вписывается в общепринятые стандарты и не попадает под чужое влияние». Эти слова отражают его яркий и нестандартный подход к музыке и искусству.

Музыкальный подкаст и новый концерт

Недавнее участие Евгения в музыкальном подкасте Стаса Ярушина на канале МУЗLOFT стало настоящим событием. В ходе беседы артиста и ведущего обсуждался его рокерский период, что вызвало интерес у слушателей и привнесло новые оттенки в его творчество.

Концерт в клубе Douglas обещает стать продолжением этой темы. Это событие станет долгожданным праздником для преданных поклонников и откровением для тех, кто знает Дятлова только по его работам в театре, кино и телесериалах.

Специальные гости

На сцене вместе с Евгением выступит группа Cocktail Project, которая добавит особую атмосферу и музыкальное разнообразие к концерту. Не пропустите возможность стать частью этого удивительного музыкального вечера!