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Евгений Дятлов
Киноафиша Евгений Дятлов

Евгений Дятлов

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Евгения Дятлова в клубе Douglas

Евгений Дятлов — заслуженный артист России, певец, музыкант и композитор, известный своим многогранным талантом и уникальным стилем. Свою творческую карьеру он начал как рок-исполнитель и быстро завоевал любовь публики.

Дятлов утверждает, что секрет его успеха заключается в принципах, которые он придерживается в жизни: «что приводит в состояние сумасшедшей любознательности; не вписывается в общепринятые стандарты и не попадает под чужое влияние». Эти слова отражают его яркий и нестандартный подход к музыке и искусству.

Музыкальный подкаст и новый концерт

Недавнее участие Евгения в музыкальном подкасте Стаса Ярушина на канале МУЗLOFT стало настоящим событием. В ходе беседы артиста и ведущего обсуждался его рокерский период, что вызвало интерес у слушателей и привнесло новые оттенки в его творчество.

Концерт в клубе Douglas обещает стать продолжением этой темы. Это событие станет долгожданным праздником для преданных поклонников и откровением для тех, кто знает Дятлова только по его работам в театре, кино и телесериалах.

Специальные гости

На сцене вместе с Евгением выступит группа Cocktail Project, которая добавит особую атмосферу и музыкальное разнообразие к концерту. Не пропустите возможность стать частью этого удивительного музыкального вечера!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 октября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

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