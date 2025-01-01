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Евгений Дятлов
Киноафиша Евгений Дятлов

Евгений Дятлов

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Евгения Дятлова: Погружение в мир Высоцкого, Окуджавы и Визбора

Евгений Дятлов в сопровождении инструментального ансамбля Cocktail Project представит уникальную концертную программу, в которой прозвучат легендарные песни таких мэтров, как Владимир Высоцкий, Булат Окуджава и Юрий Визбор. Это событие станет настоящим праздником для поклонников творчества артиста.

О Евгении Дятлове

Евгений Дятлов — заслуженный артист России, певец, музыкант и композитор. Его карьера началась в рок-музыке, что привнесло в его творчество особую энергетику. Дятлов также известен своими ролями в театре, кино и телесериалах, что делает его многогранным артистом.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт Евгения Дятлова — это не просто музыкальное выступление, а откровение. Для тех, кто знаком с его работами в театре и кино, это возможность увидеть и услышать артиста в новом свете. Каждый его концерт — это уникальное событие, наполненное эмоциями и глубокими моментами.

Интересные факты

  • Дятлов активно занимается дубляжем, что позволяет ему не только озвучивать персонажей, но и передавать их эмоции.
  • Он является обладателем множества наград за свои достижения в искусстве.
  • Ансамбль Cocktail Project славится своим мастерством и уникальным звучанием, что добавляет особый шарм каждому выступлению.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться живым исполнением классики русской песни!

Исполнители
Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 16 ноября
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 18 ноября
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

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