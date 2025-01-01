Евгений Дятлов в сопровождении инструментального ансамбля Cocktail Project представит уникальную концертную программу, в которой прозвучат легендарные песни таких мэтров, как Владимир Высоцкий, Булат Окуджава и Юрий Визбор. Это событие станет настоящим праздником для поклонников творчества артиста.
Евгений Дятлов — заслуженный артист России, певец, музыкант и композитор. Его карьера началась в рок-музыке, что привнесло в его творчество особую энергетику. Дятлов также известен своими ролями в театре, кино и телесериалах, что делает его многогранным артистом.
Концерт Евгения Дятлова — это не просто музыкальное выступление, а откровение. Для тех, кто знаком с его работами в театре и кино, это возможность увидеть и услышать артиста в новом свете. Каждый его концерт — это уникальное событие, наполненное эмоциями и глубокими моментами.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться живым исполнением классики русской песни!