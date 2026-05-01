Евгений Дятлов. Окуджава. Высоцкий. Визбор

Концерт Евгения Дятлова: музыкальный праздник

Евгений Дятлов – один из самых любимых артистов на российской сцене. Его секрет популярности прост: «Петь для меня – все равно, что дышать. Я не представляю другой работы, которая была бы для меня столь органична», – признается артист. На сцене он стремится создать атмосферу, в которой зрители могут сопереживать и открывать что-то новое для себя.

В условиях возрождающегося интереса к душевной музыке, вокальное творчество Дятлова становится всё более актуальным. Он выбирает «честную» музыку, проверенную временем, что находит отклик в сердцах его слушателей.

Музыкальный проект «Имена на все времена»

28 мая 2026 года в Зале Церковных Соборов, одном из лучших столичных залов, состоится концерт заслуженного артиста России Евгения Дятлова с программой «Окуджава. Высоцкий. Визбор». В программе будут представлены как знаменитые, так и редкие песни Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и Юрия Визбора.

Концерт обещает стать долгожданным событием для преданных поклонников Дятлова и откровением для новых зрителей, знающих его в основном по работе в театре, кино и телесериалах.

Состав ансамбля

Концерт пройдет в сопровождении инструментального ансамбля «COCTAIL PROJECT» в составе:

Михаил Киселев – эл. аккордеон

Ростислав Чудотворцев – ударные

Сергей Пустуев – гитара

Денис Швытов – духовые

Дмитрий Толпегов – тромбон

Петр Дольский – бас-гитара

Формат концерта

Концерт состоит из двух отделений и продлится 2,5 часа. Рекомендуемый возрастной рейтинг – 6+