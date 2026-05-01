Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Евгений Дятлов. Окуджава. Высоцкий. Визбор
Билеты от 3000₽
Киноафиша Евгений Дятлов. Окуджава. Высоцкий. Визбор

Евгений Дятлов. Окуджава. Высоцкий. Визбор

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте

Концерт Евгения Дятлова: музыкальный праздник

Евгений Дятлов – один из самых любимых артистов на российской сцене. Его секрет популярности прост: «Петь для меня – все равно, что дышать. Я не представляю другой работы, которая была бы для меня столь органична», – признается артист. На сцене он стремится создать атмосферу, в которой зрители могут сопереживать и открывать что-то новое для себя.

В условиях возрождающегося интереса к душевной музыке, вокальное творчество Дятлова становится всё более актуальным. Он выбирает «честную» музыку, проверенную временем, что находит отклик в сердцах его слушателей.

Музыкальный проект «Имена на все времена»

28 мая 2026 года в Зале Церковных Соборов, одном из лучших столичных залов, состоится концерт заслуженного артиста России Евгения Дятлова с программой «Окуджава. Высоцкий. Визбор». В программе будут представлены как знаменитые, так и редкие песни Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и Юрия Визбора.

Концерт обещает стать долгожданным событием для преданных поклонников Дятлова и откровением для новых зрителей, знающих его в основном по работе в театре, кино и телесериалах.

Состав ансамбля

Концерт пройдет в сопровождении инструментального ансамбля «COCTAIL PROJECT» в составе:

  • Михаил Киселев – эл. аккордеон
  • Ростислав Чудотворцев – ударные
  • Сергей Пустуев – гитара
  • Денис Швытов – духовые
  • Дмитрий Толпегов – тромбон
  • Петр Дольский – бас-гитара

Формат концерта

Концерт состоит из двух отделений и продлится 2,5 часа. Рекомендуемый возрастной рейтинг – 6+

Купить билет на концерт Евгений Дятлов. Окуджава. Высоцкий. Визбор

Помощь с билетами
Май
28 мая четверг
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 3000 ₽

Фотографии

Евгений Дятлов. Окуджава. Высоцкий. Визбор Евгений Дятлов. Окуджава. Высоцкий. Визбор Евгений Дятлов. Окуджава. Высоцкий. Визбор Евгений Дятлов. Окуджава. Высоцкий. Визбор Евгений Дятлов. Окуджава. Высоцкий. Визбор

В ближайшие дни

Макс Евдокимов. Сольный концерт
18+
Юмор

Макс Евдокимов. Сольный концерт

12 июня в 22:00 Coin Event Hall
от 700 ₽
Комната культуры. Summer Sound х билайн
16+
Поп Рок

Комната культуры. Summer Sound х билайн

21 июля в 19:30 Дизайн завод «Флакон»
от 3500 ₽
Алиса Вокс
18+
Рок

Алиса Вокс

3 июля в 19:00 Petter
от 5500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше