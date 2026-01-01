Евгений Дятлов и группа Cocktail project

Концерт Евгения Дятлова: музыкальный праздник для зрителей

Евгений Дятлов — заслуженный артист России, певец, музыкант и композитор. Его творческий путь начался в рок-музыке, где он стал настоящим любимцем публики. Артист убежден, что ключ к успеху кроется в принципах, которые он исповедует: стремлении к любознательности, независимости от общепринятых стандартов и отказе от чужого влияния.

Дятлов активно выступает как в театре, так и в кино. На вопрос о том, как ему удается сочетать эти две карьеры, он отвечает, что музыка даёт ему больше свободы. «В театре часто не удается передать все ощущения, — говорит он. — Если бы я остался только там, я бы вступил в конфликт сам с собой». Артист признается, что для него театр не является образом жизни, а лишь способом существования.

Недавнее участие Дятлова в музыкальном подкасте Стаса Ярушина на канале МУЗLOFT было посвящено его рок-н-ролльному этапу. Это стало неожиданным открытием для многих слушателей. Выступление в Джаз-клубе Игоря Бутмана продолжит эту захватывающую тему.

Концерт Евгения Дятлова — это всегда долгожданное событие для преданных поклонников и настоящая находка для тех, кто знает артиста только по его театральным и кинематографическим работам.