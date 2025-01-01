Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Евгений Дятлов и группа Cocktail project
Билеты от 2000₽
Киноафиша Евгений Дятлов и группа Cocktail project

Евгений Дятлов и группа Cocktail project

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Музыкальная программа с Евгением Дятловым в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальное событие – музыкальную программу «Поет Евгений Дятлов». В исполнении известного киноактера и музыканта Евгения Дятлова вы сможете насладиться не только его вокалом, но и захватывающей атмосферой, созданной в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге.

Знакомьтесь с Евгением Дятловым

Евгений Дятлов – не только талантливый актер, но и увлеченный музыкант. Он активно выступает на сцене, радуя зрителей портфолио, которое включает в себя множество ролей в кино и театре. Его выступления отличаются ярким эмоциональным наполнением и глубоким пониманием музыкального материала.

Группа Cocktail Project

Аранжировки и музыкальное сопровождение программы создаст группа Cocktail Project, известная своим уникальным стилем и разнообразием музыкальных направлений. Их работа в сочетании с талантом Евгения Дятлова обещает неповторимый вечер, полный мелодий и ярких впечатлений.

Отличная атмосфера клуба Игоря Бутмана

Клуб Игоря Бутмана – это место, где живет творчество. Уютная обстановка и музыкальная программа, тщательно продуманная до мелочей, создают идеальные условия для вечернего отдыха. Это заведение давно зарекомендовало себя как площадка для лучших музыкантов и исполнителей, и не случайно выбрано для проведения данного мероприятия.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального вечера с Евгением Дятловым и группой Cocktail Project. Приходите и наслаждайтесь качественной музыкой в приятной компании!

Купить билет на концерт Евгений Дятлов и группа Cocktail project

Помощь с билетами
Декабрь
18 декабря четверг
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2000 ₽
В других городах
Январь
24 января суббота
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Stand Up в Центре
18+
Юмор
Stand Up в Центре
27 декабря в 20:30 Everland
от 590 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
11 декабря в 17:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
0+
Фолк
"Кто сказал дзынь?" Встреча вторая. Струнные приключения
23 февраля в 11:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше