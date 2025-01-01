Евгений Дятлов и группа Cocktail project

Музыкальная программа с Евгением Дятловым в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальное событие – музыкальную программу «Поет Евгений Дятлов». В исполнении известного киноактера и музыканта Евгения Дятлова вы сможете насладиться не только его вокалом, но и захватывающей атмосферой, созданной в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге.

Знакомьтесь с Евгением Дятловым

Евгений Дятлов – не только талантливый актер, но и увлеченный музыкант. Он активно выступает на сцене, радуя зрителей портфолио, которое включает в себя множество ролей в кино и театре. Его выступления отличаются ярким эмоциональным наполнением и глубоким пониманием музыкального материала.

Группа Cocktail Project

Аранжировки и музыкальное сопровождение программы создаст группа Cocktail Project, известная своим уникальным стилем и разнообразием музыкальных направлений. Их работа в сочетании с талантом Евгения Дятлова обещает неповторимый вечер, полный мелодий и ярких впечатлений.

Отличная атмосфера клуба Игоря Бутмана

Клуб Игоря Бутмана – это место, где живет творчество. Уютная обстановка и музыкальная программа, тщательно продуманная до мелочей, создают идеальные условия для вечернего отдыха. Это заведение давно зарекомендовало себя как площадка для лучших музыкантов и исполнителей, и не случайно выбрано для проведения данного мероприятия.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального вечера с Евгением Дятловым и группой Cocktail Project. Приходите и наслаждайтесь качественной музыкой в приятной компании!