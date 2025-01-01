Меню
Евгений Дятлов и Cocktail Project
Билеты от 2000₽
Киноафиша Евгений Дятлов и Cocktail Project

Евгений Дятлов и Cocktail Project

Исполнитель романсов и актер с суровым типажом 18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт Евгения Дятлова: вечер рок-музыки в Академ-джаз клубе

Евгений Дятлов - заслуженный артист России, певец, музыкант, композитор и мастер дубляжа. Свою творческую деятельность он начинал как рок-исполнитель и до сих пор радовал зрителей яркими концертами. В этом году поклонники смогут насладиться авторским вечером, который станет настоящим праздником для всех любителей рок-музыки.

Творческий путь

Дятлов отмечает, что свою успешную карьеру он построил, следуя принципам, которые ведут к «состоянию сумасшедшей любознательности». Он всегда стремился к новизне, не вписываясь в общепринятые стандарты. Это позволяет ему оставаться уникальным артистом, не поддающимся чужому влиянию.

Что ждёт зрителей

На концерте зрители смогут не только насладиться известными композициями, но и открыть для себя новые стороны музыкального таланта Евгения. В этом вечере также примет участие группа Cocktail Project, чья энергетика и оригинальный стиль сделают мероприятие незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и погрузиться в атмосферу живой рок-музыки, где каждое исполнение будет наполнено эмоциями и страстью!

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
25 сентября четверг
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽
23 октября четверг
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽
27 ноября четверг
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽
14 декабря воскресенье
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽

Фотографии

Евгений Дятлов и Cocktail Project Евгений Дятлов и Cocktail Project Евгений Дятлов и Cocktail Project Евгений Дятлов и Cocktail Project Евгений Дятлов и Cocktail Project Евгений Дятлов и Cocktail Project Евгений Дятлов и Cocktail Project Евгений Дятлов и Cocktail Project Евгений Дятлов и Cocktail Project Евгений Дятлов и Cocktail Project Евгений Дятлов и Cocktail Project Евгений Дятлов и Cocktail Project Евгений Дятлов и Cocktail Project Евгений Дятлов и Cocktail Project Евгений Дятлов и Cocktail Project Евгений Дятлов и Cocktail Project Евгений Дятлов и Cocktail Project

