Евгений Дробот - «Волшебный дудук» и «Золотой саксофон» в Музкафе!
О концерте

Новогодний музыкальный вечер

27 декабря вас ждет вечер красивой музыки и праздничной атмосферы. На сцене выступит Евгений Дробот с программой «Волшебный дудук» и «Золотой саксофон».

Звучание зимней сказки

Звуки дудука, саксофона и скрипки создадут волшебное настроение зимней сказки. Ожидайте не только музыкальных сюрпризов, но и новогодний подарок от Деда Мороза. Праздничное настроение гарантировано!

Советы для зрителей

После приобретения билета стоит позаботиться о бронировании места за столиком позвонив по номеру +7 776 258 3777. Не упустите шанс насладиться атмосферой праздника в компании хорошей музыки!

Декабрь
27 декабря суббота
20:00
Музкафе г. Алматы, пр. Абая 117
от 10000 ₽

