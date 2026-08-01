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Евгений Добров. 100% ЗИЛу
Билеты от 500₽
Киноафиша Евгений Добров. 100% ЗИЛу

Спектакль Евгений Добров. 100% ЗИЛу

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О спектакле

Творческий вечер Евгения Доброва «100% ЗИЛу»

В культурном центре ЗИЛ в Москве состоится творческий вечер Евгения Доброва. Этот event станет уникальной платформой для обсуждения культурного пространства ЗИЛа, его истории, проектов и книжной культуры.

О Евгении Доброве

Евгений Добров – заведующий культурно-просветительским центром КЦ ЗИЛ, лектор и краевед. Он также ведет различные подкасты и литературные лаборатории, что делает его одним из ключевых представителей культурной жизни центра.

Формат встречи

Вечер пройдет в формате открытого общения, где соберутся единомышленники, резиденты и друзья ЗИЛа. Участники смогут задать вопросы, поделиться своими мыслями и впечатлениями о культурных проектах центра.

Не упустите возможность стать частью увлекательного обсуждения и узнать больше о значении и роли культурного пространства ЗИЛа в современном обществе!

Купить билет на спектакль Евгений Добров. 100% ЗИЛу

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Август
30 августа воскресенье
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 500 ₽

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