Спектакль Евгений Добров. 100% ЗИЛу

Творческий вечер Евгения Доброва «100% ЗИЛу»

В культурном центре ЗИЛ в Москве состоится творческий вечер Евгения Доброва. Этот event станет уникальной платформой для обсуждения культурного пространства ЗИЛа, его истории, проектов и книжной культуры.

О Евгении Доброве

Евгений Добров – заведующий культурно-просветительским центром КЦ ЗИЛ, лектор и краевед. Он также ведет различные подкасты и литературные лаборатории, что делает его одним из ключевых представителей культурной жизни центра.

Формат встречи

Вечер пройдет в формате открытого общения, где соберутся единомышленники, резиденты и друзья ЗИЛа. Участники смогут задать вопросы, поделиться своими мыслями и впечатлениями о культурных проектах центра.

Не упустите возможность стать частью увлекательного обсуждения и узнать больше о значении и роли культурного пространства ЗИЛа в современном обществе!