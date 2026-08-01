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Евгений Чебатков
Киноафиша Евгений Чебатков

Евгений Чебатков

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт Евгения Чебаткова. На других берегах

Уроженец Казахстана, сейчас проживающий в Москве, Евгений порадует зрителей своей новой программой «На других берегах».

Уникальный стиль

Комедия Чебаткова выделяется своим лингвистическим и нетривиальным юмором. Он мастерски сочетает остроумные шутки с яркими историями из жизни. При этом комик избегает нецензурной лексики и вульгарных тем, что делает его выступления доступными для широкой аудитории.

Тематика концерта

Концерт «На других берегах» обращается к актуальным темам жизни, адаптации и поиску себя в непростых современных реалиях. Это будет особенно интересно тем, кто ценит качественный стендап и ищет остроумные, глубокие наблюдения о жизни.

Не упустите возможность увидеть Евгения Чебаткова в действии — его выступления всегда полны энергии и искренности. Будет круто!

Исполнители
Евгений Чебатков
Евгений Чебатков

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В других городах
Август
19 августа среда
20:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
20 августа четверг
20:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2

Фотографии

Евгений Чебатков

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