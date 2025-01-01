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Евгений Чебатков
Киноафиша Евгений Чебатков

Евгений Чебатков

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Евгений Чебатков: стендап с интеллигентным юмором

Евгений Чебатков — комик, прославившийся благодаря своему интеллигентному юмору, который не нуждается в грубых словах. Его взгляд на мир близок многим зрителям, и это делает его выступления особенно актуальными.

Необычный путь к стендапу

Биография Чебаткова далека от типичной для многих комиков. Перед тем как начать карьеру в стендапе, он работал радиоведущим и копирайтером. Кроме того, он учился как в Томске, так и в Торонто, что повлияло на его уникальный стиль и мировосприятие.

Многообразие идентичности

Евгений называет себя «русским казахстанцем» и охотно шутит о своей идентичности на концертах. Эта тематика находит отклик у публики и добавляет особый колорит его выступлениям.

Актерская деятельность

Помимо стендапа, Чебатков продолжает работать актером озвучки, что подтверждает его многосторонний талант и любовь к искусству.

Не упустите возможность увидеть Евгения Чебаткова на сцене. Его уникальный стиль и остроумие обещают сделать вечер незабываемым!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 30 июля
Зеленый театр Сочи, Егорова, 1, парк «Ривьера»
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Евгений Чебатков

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