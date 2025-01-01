Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Евгений Чебатков. Сольный концерт
Билеты от 3500₽
Киноафиша Евгений Чебатков. Сольный концерт

Евгений Чебатков. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте

Сольный концерт Евгения Чебаткова в Москве

Приглашаем вас на сольный концерт легендарного комика Евгения Чебаткова, участника множества популярных телепроектов! Концерт пройдет в Coin Event Hall – современном пространстве в самом центре Москвы, на Пятницкой улице, возле метро Добрынинская.

Уникальная атмосфера Coin Event Hall

Coin Event Hall славится своей неповторимой атмосферой и качественным звуком, что делает его излюбленным местом для выступлений лучших комиков страны. Здесь выступали звезды стендапа, такие как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Гурам Амарян и Стас Старовойтов. Кроме того, Coin стал стартовой площадкой для первых сольных концертов Ольги Малащенко и Никиты Шевчука.

Запись концертов и любимицы зрителей

В этом зале записывались концерты таких известных комиков, как Слава Комисаренко и Илья Соболев. Любители стендапа ценят Coin за быстрое обслуживание и широкий выбор напитков, коктейлей и блюд. За вечер в этом месте зрители могут увидеть настоящую стендап-культуру.

Организационные моменты

Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить не позднее чем за 30 минут до начала концерта, который стартует в 20:00. Сбор гостей начнется с 18:40. Обратите внимание, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком. Количество людей, приходящих по одному билету, не должно превышать мест на диване.

Не пропустите возможность увидеть Евгения Чебаткова на живом выступлении и насладиться уникальной атмосферой Coin Event Hall!

Исполнители
Евгений Чебатков
Евгений Чебатков

Купить билет на концерт Евгений Чебатков. Сольный концерт

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
25 декабря четверг
20:00
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
от 3500 ₽
6 января вторник
21:30
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
от 3700 ₽

Фотографии

Евгений Чебатков. Сольный концерт

В ближайшие дни

Завтрак с Щелкунчиком
0+
Завтрак с Щелкунчиком
31 декабря в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
Владимир Кузьмин. Все Хиты! Большой Весенний Концерт!
12+
Рок
Владимир Кузьмин. Все Хиты! Большой Весенний Концерт!
8 марта в 20:00 Base Club
от 2200 ₽
StandUp Msk Best
18+
Юмор
StandUp Msk Best
10 января в 21:30 Still Standup Moscow
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше