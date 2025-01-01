Евгений Чебатков. Сольный концерт

Сольный концерт Евгения Чебаткова в Москве

Приглашаем вас на сольный концерт легендарного комика Евгения Чебаткова, участника множества популярных телепроектов! Концерт пройдет в Coin Event Hall – современном пространстве в самом центре Москвы, на Пятницкой улице, возле метро Добрынинская.

Уникальная атмосфера Coin Event Hall

Coin Event Hall славится своей неповторимой атмосферой и качественным звуком, что делает его излюбленным местом для выступлений лучших комиков страны. Здесь выступали звезды стендапа, такие как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Гурам Амарян и Стас Старовойтов. Кроме того, Coin стал стартовой площадкой для первых сольных концертов Ольги Малащенко и Никиты Шевчука.

Запись концертов и любимицы зрителей

В этом зале записывались концерты таких известных комиков, как Слава Комисаренко и Илья Соболев. Любители стендапа ценят Coin за быстрое обслуживание и широкий выбор напитков, коктейлей и блюд. За вечер в этом месте зрители могут увидеть настоящую стендап-культуру.

Организационные моменты

Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить не позднее чем за 30 минут до начала концерта, который стартует в 20:00. Сбор гостей начнется с 18:40. Обратите внимание, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком. Количество людей, приходящих по одному билету, не должно превышать мест на диване.

Не пропустите возможность увидеть Евгения Чебаткова на живом выступлении и насладиться уникальной атмосферой Coin Event Hall!