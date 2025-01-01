Меню
Киноафиша Евгений Чебатков. Проверка материала

Евгений Чебатков. Проверка материала

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Евгения Чебаткова в Still Standup Moscow

Приглашаем вас на живое выступление талантливого комедианта Евгения Чебаткова в рамках стендап-концерта, который пройдет в уникальном пространстве Still Standup в Москве. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей искрометного юмора и оригинальных сценических решений.

О выступлении

Евгений Чебатков — известный российский комик, который завоевал популярность благодаря своему остроумному стилю и умению создавать смешные, но близкие каждому ситуации. На сцене он делится своим личным опытом и наблюдениями, вскрывая тонкие аспекты повседневной жизни, которые знакомы каждому из нас.

Почему стоит посетить

  • Актуальность темы: Евгений умеет находить смешное в обычных вещах, что делает его выступления живыми и яркими.
  • Уникальная обстановка: Still Standup Moscow — это заведение с атмосферой, способствующей хорошему настроению и близкому взаимодействию с артистом.
  • Оригинальный контент: Каждый концерт — это уникальная программа, наполненная свежими шутками и неожиданными поворотами.

Что еще узнать

Still Standup Moscow — это площадка, где собираются самые смешные комики страны, представляющие разнообразные стили стендапа. Здесь вы сможете насладиться не только выступлением Евгения Чебаткова, но и другими яркими шоу. Не упустите возможность получить заряд положительных эмоций и раскрепоститься в компании единомышленников!

Ждем вас на стендап-концерте, который обещает множество смеха и хорошего настроения!

25 сентября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 1600 ₽

