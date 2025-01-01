Меню
Евгений Чебатков. «На других берегах»
Евгений Чебатков. «На других берегах»

Евгений Чебатков. «На других берегах»

16+
Возраст 16+

О концерте

Новый стендап тур Евгения Чебаткова «На других берегах»

Евгений Чебатков, талантливый стендап комик из Казахстана, который обосновался в Москве, представит свой новый концерт «На других берегах». Его выступления славятся уникальным сочетанием лингвистического и нетривиального юмора, укрытого в ярких историях.

Особенностью Евгения является то, что он не прибегает к нецензурной лексике и избегает вульгарных тем, что делает его комедию доступной для широкой аудитории. Каждое выступление — это не просто шутки, а глубокое исследование жизненных адаптаций и поиска себя в современных реалиях.

Если вы цените качественный и умный юмор, концерт «На других берегах» станет отличной возможностью провести вечер в компании смеха и brillant сценического искусства. Не упустите шанс стать частью этого события! Ждем вас на концерте!

Исполнители
Евгений Чебатков
Евгений Чебатков

Купить билет на концерт Евгений Чебатков. «На других берегах»

Февраль
15 февраля воскресенье
21:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, 1 этаж
от 3000 ₽
24 февраля вторник
19:00
IT-парк им. Башира Рамеева Казань, Спартаковская, 2
от 3000 ₽

Фотографии

Евгений Чебатков. «На других берегах»

