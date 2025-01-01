Меню
Евгений Чебатков - проверочный концерт
Билеты от 2500₽
Киноафиша Евгений Чебатков - проверочный концерт

Евгений Чебатков - проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте

Проверочный стендап-концерт Евгения Чебаткова в Большевик Лофт

Приглашаем вас на уникальный стендап концерт Евгения Чебаткова, который пройдет в зале "Большевик Лофт". Этот вечер обещает стать насыщенным и интересным, ведь анонсируется множество новых шуток и проверенных временем номеров.

Атмосфера и удобства

Гости смогут насладиться разнообразным меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Для удобства посетителей предусмотрена бесплатная парковка. Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек с заказами на кухню и насладиться дружеской атмосферой перед началом шоу.

Важная информация

Сбор гостей начнется за 30 минут до старта программы. Обратите внимание, что вход на мероприятие разрешен только лицам старше 18 лет. При себе обязательно иметь паспорт.

Не упустите возможность зарядиться позитивными эмоциями и провести вечер в компании друзей, наслаждаясь творчеством талантливого комика!

Исполнители
Евгений Чебатков
Евгений Чебатков

Купить билет на концерт Евгений Чебатков - проверочный концерт

Январь
6 января вторник
18:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 2500 ₽

