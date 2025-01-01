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Евгений Беляев. Южные ночи
Киноафиша Евгений Беляев. Южные ночи

Евгений Беляев. Южные ночи

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концертная программа «Южные ночи» Евгения Беляева

Евгений Беляев — талантливый артист Юга России и автор-исполнитель из Краснодара — готов представить свою новую концертную программу «Южные ночи». Это уникальное музыкальное событие обещает погрузить зрителей в атмосферу южного побережья, наполненную яркими эмоциями и мелодиями.

Яркие эмоции и лирика

Программа включает в себя авторские песни, которые сочетают в себе элементы эстрадного шансона. Каждая композиция — это отражение красоты и магии южной природы, способное тронуть самые сокровенные уголки женских сердец. Под звуки зажигательных мелодий и лирических текстов вы сможете насладиться неповторимой атмосферой южной ночи.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого уникального концерта! Обратите внимание, что количество мест ограничено, поэтому рекомендуется заранее позаботиться о билетах. Увидимся на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 20 сентября
Дирижер Краснодар, Гоголя, 6
18:00 от 1000 ₽

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