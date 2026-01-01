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Евгений Абрамов & Sakhra. «Танцующая Тишина»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Евгений Абрамов & Sakhra. «Танцующая Тишина»

Евгений Абрамов & Sakhra. «Танцующая Тишина»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыка «Sakhra» в Козлов Клубе

В Козлов Клубе выступит проект современной импровизационной музыки «Sakhra», основанный композитором Евгением Абрамовым. Этот коллектив сочетает в своей музыке современные ритмы с яркой мелодикой, используя как электронные, так и традиционные акустические инструменты. В состав группы входят:

  • Евгений Абрамов (фортепиано, синтезаторы)
  • Иван Башилов (бас-гитара)
  • Михаил Шумаков (саксофон)
  • Пётр Талалай (ударные)

Музыка «Sakhra» создает уникальную атмосферу, объединяя восточную медитативность и запада пульсирующее звучание. Это означает, что зрители смогут насладиться как созерцательными, так и динамичными моментами.

О проекте

Проект «Sakhra» был создан в 2014 году и за это время успел заявить о себе как победитель онлайн-премии Радио Jazz 89.1FM «Все Цвета Джаза» (2025). Он является постоянным резидентом Клуба Алексея Козлова и участником международных фестивалей, таких как «Мир Сибири» и «Уральская Ночь Музыки». Коллектив активно сотрудничает с различными известными музыкантами, среди которых Антон Котиков и Анна Ракита.

Музыкальная карьера и альбомы

В 2021 году «Sakhra» выпустила два разностилевых альбома. Первый — «Танцующая Тишина», выполненный в стиле new age, сочетает электронные грувы и сэмплы. Второй, «Rise in Bedia», относился к жанру world contemporary. В 2024 году вышел альбом «Невский Дождь», а в 2025 — «Water World», в который вошли ранее выпущенные синглы.

Состав коллектива

Евгений Абрамов — выпускник Российской Академии Музыки имени Гнесиных, пианист и автор музыки для кино и театра. Его опыт работы с разными артистами на российской сцене неоценим.

Пётр Талалай — востребованный барабанщик с богатым опытом работы, который активно участвует в джазовом сообществе, как в России, так и за ее пределами.

Михаил Шумаков — саксофонист, ученик известного Валерия Абрамова, имел возможность сотрудничать с выдающимися музыкантами в России и за границей.

Иван Башилов — бас-гитарист, который работал с множеством известных артистов. Его выступления в Клубе Алексея Козлова стали регулярными и популярными.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением «Sakhra», которое обещает стать настоящим музыкальным событием!

Купить билет на концерт Евгений Абрамов & Sakhra. «Танцующая Тишина»

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Сентябрь
6 сентября воскресенье
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1000 ₽

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