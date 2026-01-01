Концерт EVERGLOW: новое звучание K-pop

В Milo Concert Hall состоится концерт южнокорейской girl-group EVERGLOW. Группа завоевала популярность благодаря ярким хитам, таким как «Bon Bon Chocolat», «Adios», «DUN DUN», «LA DI DA» и «FIRST».

Значимые новшества

На этот раз EVERGLOW готовят новые релизы, которые порадуют поклонников более зрелым звучанием и обновлённой визуальной эстетикой. Это делает предстоящий тур особенным событием для fãs K-pop.

Необычное шоу

Зрителей ждёт незабываемое лайв-шоу, в котором переплетаются фирменная хореография, харизма участниц и живое общение с фанатами. Концерт порадует тех, кто ценит эволюцию музыкальных проектов и мощные выступления на сцене.