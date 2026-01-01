Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Everglow
12+
О концерте

Концерт EVERGLOW: Новая Эра K-pop

Лофт-парк «Подземка» в Новосибирске станет площадкой для незабываемого концерта южнокорейской girl-group EVERGLOW. Группа известна своими хитами «Bon Bon Chocolat», «Adios», «DUN DUN», «LA DI DA» и «FIRST», которые принесли ей международное признание.

Зрителей ждёт уникальное лайв-шоу, где будут представлены как новые треки, так и любимые хиты, но в обновлённых версиях. EVERGLOW порадует фанатов отличной хореографией, энергией участниц и живым общением на сцене.

Тур по России: Хорошо Forever

Группа объявляет о начале тура по России, который станет открытием новой главы в истории EVERGLOW. С обновлённым составом из четырёх участниц и переходом в новое агентство, этот тур будет знаковым событием для поклонников K-pop.

Новые релизы и свежие концепции

2025–2026 год станет для группы этапом перезапуска. EVERGLOW готовит новые релизы, отражающие более зрелое звучание и обновлённую визуальную эстетику. Это развитие, а не отказ от прошлого, которое перенесёт накопленный опыт и энергию группы на новый уровень.

Эмоции и погружение в атмосферу

Каждый концерт будет уникален, словно отдельная история о росте и трансформации группы. Зрители смогут не только насладиться музыкальными хитами, но и почувствовать, как группа открыта для международной аудитории.

Приглашение для фанатов

Тур EVERGLOW по России станет символом уверенности, силы и стремления вперёд. Фанаты получат возможность стать частью новой эры группы. Пора открывать новые горизонты вместе с EVERGLOW!

Купить билет на концерт Everglow

Помощь с билетами
21 июня воскресенье
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше