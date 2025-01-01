Evanescence tribute show

Топовые хиты Evanescence в исполнении Вики Астрелиной и рок-группы

Приглашаем вас на уникальный концерт, где легендарные хиты группы Evanescence прозвучат в исполнении талантливой Вики Астрелиной и профессиональной рок-группы. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников мощного вокала и энергичной музыки!

О Вике Астрелиной

Вика Астрелина — экс-вокалистка известной группы «Коррозия Металла» и вокалистка кавер-группы «#ХИТ». Она также является солисткой проекта Tori Aster. Вика обладает не только красивым чувственным тембром, но и мастерски владеет экстрим-вокалом, что делает ее выступления неповторимыми.

Состав группы

В сопровождении Вики выступит команда профессиональных музыкантов, известных по работе в лучших метал-группах России. Каждый из них внесет свой вклад в создание незабываемой атмосферы на концерте.

Не упустите шанс!

Концерт станет отличной возможностью насладиться любимыми хитами, а также открыть для себя новые грани музыкального искусства. Не пропустите это уникальное событие — приходите поддержать Вику Астрелину и ее команду!