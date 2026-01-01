Evanescence при свечах
Билеты от 1000₽
Evanescence при свечах

16+
О концерте

Акустический концерт Вики Астрелиной: магия звуков Evanescence

В акустическом кафе Rhythm & Blues Cafe состоится концерт Вики Астрелиной, известной по работе с «Коррозией Металла» и кавер-группой «#ХИТ». Вика исполнит топовые хиты Evanescence в акустическом формате. Гости услышат её бархатный голос и владение экстрим-вокалом, что добавляет музыке первозданную силу. Этот концерт понравится любителям глубоких эмоций и акустических версий известных треков.

Вечер под звёздным небом

Приготовьтесь к встрече с атмосферой, где реальность растворяется в мелодии. Мы приглашаем вас на вечер, наполненный магией, где топовые хиты Evanescence оживут в акустическом исполнении Вики Астрелиной.

Вика Астрелина: голос, способный творить чудеса

Вика — не просто певица. Это творец, который оказался в центре музыкальной вселенной. Экс-вокалистка легендарной «Коррозии Металла», душа кавер-группы «#ХИТ», а также создательница сольного проекта Tori Aster, она умеет превращать звуки в чистую магию. Её голос — бархатное прикосновение, способное пробудить самые глубокие струны души.

Магия акустической музыки

В этот вечер, под мерцающим светом свечей, Вика раскроет самые сокровенные мелодии Evanescence. Это будет не просто концерт, а ритуал единения с музыкой, где каждое акустическое исполнение будет нашептывать истории о любви, потерях и вечной борьбе. Позвольте себе раствориться в атмосфере таинственности и волшебства, где звуки и тени танцуют в такт.

Эмоции, которые останутся с вами

Позвольте себе ощутить глубокие эмоции и первозданную энергию, которую Вика Астрелина черпает из самой сути музыки. Это будет вечер, который оставит неизгладимый след в вашей душе, как незабываемый сон, сотканный из света и тьмы.

Июнь
Июль
30 июня вторник
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1000 ₽
28 июля вторник
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1000 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России
Рок-концерты от легенд русского рока
Главные музыкальные фестивали в Петербурге
