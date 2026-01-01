Evanescence при свечах / Акустика

Оповещения от Киноафиши
16+
Возраст 16+
О концерте

Акустическая магия Evanescence при свечах: шепот души с Викой Астрелиной

Приготовьтесь к вечеру, который станет настоящим открытием. Здесь реальность растворяется в мелодии, а каждый звук становится прикосновением к тайне. Вика Астрелина, экс-вокалистка легендарной «Коррозии Металла» и создательница сольного проекта Tori Aster, приглашает вас насладиться акустическим исполнением топовых хитов группы Evanescence.

Звук, превращающийся в магию

Вика — не просто голос. Это проводник в иные миры, способный превратить звуки в чистую магию. Многократный лауреат вокальных конкурсов, она владеет экстрим-вокалом, что придаёт её исполнению уникальную силу. Каждый её температурный взрыв и легкий шёпот в акустических интерпретациях смогут пробудить самые глубокие струны вашей души.

Вечер, полный эмоций

Под мерцающим покровом свечей Вика раскроет самые сокровенные мелодии Evanescence. Это будет не просто концерт, а ритуал единения с музыкой. Каждая акустическая нота будет нашептывать истории о любви, потерях и вечной борьбе, окружая вас атмосферой таинственности и волшебства.

Не упустите шанс

Позвольте себе раствориться в омуте глубоких эмоций и первозданной энергии. Этот вечер оставит незабываемый след в вашей душе, как яркий сон, сотканный из света и тьмы. Приходите и прикоснитесь к магии, которая ждёт вас.

Март
31 марта вторник
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1000 ₽

