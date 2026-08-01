Эвакуация Фест

Фестиваль «Эвакуация Fest» готов удивить зрителей множеством ярких выступлений. На этот раз вас ждут выступления таких талантливых исполнителей, как Рудольф Страусов, RYZEN, Одда, ximora, лода, Ugly Flame, Samurai SLT и Weeka.
Среди главных звезд события - qantreez и челс, которые обещают зажигательные номера и море эмоций. Это отличный шанс насладиться музыкой вживую и увидеть любимых артистов на одной сцене.
Не забудьте приобрести билеты заранее, так как ближе к дате мероприятия они будут дорожать! Кроме того, покупая билет, вы получите возможность поучаствовать в Meet & Greet – встрече и фото с артистами в 18:00.
Встречаемся 28 августа в Stereo People по адресу: м. Менделеевская, ул. Новослободская, 16А, Москва. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!
До скорой встречи на новой «Эвакуации»!