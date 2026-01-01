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Ева Власова
Билеты от 2500₽
Киноафиша Ева Власова

Ева Власова

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Тур Евы Власовой по России

Ева Власова готовится к большому туру по России, который стартует 19 октября! Более 10 городов, масштабные и камерные площадки ждет артистку с чувственным шоу в стиле певицы. Искренние треки Евы прозвучат практически во всех концах страны!

Главным языком общения со слушателями на концертах Евы Власовой становятся эмоции и тесный контакт с каждым гостем! Зрители становятся частью происходящего, делятся личными историями, презентуют свои треки, смеются и плачут вместе с артисткой. Каждое выступление — уникальный опыт, наполненный настоящими моментами и неожиданными событиями.

Тур стартует в Иваново, а последним городом станет Уфа! С 19 октября по 16 декабря Ева презентует любимые хиты и коллаборации, а также порадует слушателей красивым шоу с продуманными сценическими образами, ставшими визитной карточкой певицы.

Концерты Евы Власовой объединяют людей разных возрастов и превращаются в пространство искренности, свободы и музыки, в котором смогут оказаться жители сразу нескольких городов!

Исполнители
Власова Е

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Февраль
27 февраля суббота
19:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 2500 ₽
В других городах
Октябрь
Декабрь
Март
30 октября пятница
20:00
Дворец спорта «Олимпийский» Рязань, Зубковой, 12, корп. 2
от 2000 ₽
14 декабря понедельник
20:00
Универсальный комплекс «МТЛ Арена» Самара, Советской Армии, 253а
от 2500 ₽
16 декабря среда
19:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 2500 ₽
27 марта суббота
19:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 2500 ₽

Фотографии

Ева Власова

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