Тур Евы Власовой по России

Ева Власова готовится к большому туру по России, который стартует 19 октября! Более 10 городов, масштабные и камерные площадки ждет артистку с чувственным шоу в стиле певицы. Искренние треки Евы прозвучат практически во всех концах страны!

Главным языком общения со слушателями на концертах Евы Власовой становятся эмоции и тесный контакт с каждым гостем! Зрители становятся частью происходящего, делятся личными историями, презентуют свои треки, смеются и плачут вместе с артисткой. Каждое выступление — уникальный опыт, наполненный настоящими моментами и неожиданными событиями.

Тур стартует в Иваново, а последним городом станет Уфа! С 19 октября по 16 декабря Ева презентует любимые хиты и коллаборации, а также порадует слушателей красивым шоу с продуманными сценическими образами, ставшими визитной карточкой певицы.

Концерты Евы Власовой объединяют людей разных возрастов и превращаются в пространство искренности, свободы и музыки, в котором смогут оказаться жители сразу нескольких городов!