Музыкальная осень с Евой Власовой

Ева Власова — голос, который невозможно спутать, и энергия, которую чувствуешь с первых секунд. Эта осень станет особенной благодаря её неповторимому выступлению на сцене, где она подарит зрителям атмосферу настоящих эмоций и живого звучания.

Хиты и новинки

Приготовьтесь услышать любимые хиты: «Танцуй вопреки», «Ты счастлива», «Она» и «Бывшая». Однако на этом концерте вас ждут и новые треки — песни, которые откроют в вас больше, чем просто желание танцевать.

Где и когда

Не упустите возможность стать частью музыкального события в двух городах:

5 ноября — Казань

— Казань 6 ноября — Самара

Приходите и насладитесь неповторимым шоу вместе с Евой Власовой!