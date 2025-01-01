Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ева Власова
Киноафиша Ева Власова

Ева Власова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальная осень с Евой Власовой

Ева Власова — голос, который невозможно спутать, и энергия, которую чувствуешь с первых секунд. Эта осень станет особенной благодаря её неповторимому выступлению на сцене, где она подарит зрителям атмосферу настоящих эмоций и живого звучания.

Хиты и новинки

Приготовьтесь услышать любимые хиты: «Танцуй вопреки», «Ты счастлива», «Она» и «Бывшая». Однако на этом концерте вас ждут и новые треки — песни, которые откроют в вас больше, чем просто желание танцевать.

Где и когда

Не упустите возможность стать частью музыкального события в двух городах:

  • 5 ноября — Казань
  • 6 ноября — Самара

Приходите и насладитесь неповторимым шоу вместе с Евой Власовой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 5 ноября
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
19:00 от 2200 ₽
Самара, 6 ноября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 2200 ₽

Фотографии

Ева Власова

В ближайшие дни

Большой стендап в центре Казани
18+
Юмор
Большой стендап в центре Казани
17 августа в 20:00 Гадкий койот
от 540 ₽
Многоточие
18+
Хип-хоп
Многоточие
28 ноября в 20:00 Big Twin Arena
от 1700 ₽
Лейсан Гимаева и Булат Байрамов
6+
Эстрада
Лейсан Гимаева и Булат Байрамов
26 октября в 18:30 Культурно-спортивный комплекс «Уникс»
от 900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше