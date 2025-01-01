Ева Власова. Summer Sound x билайн

Летние концерты Евы Власовой: Оживи своё лето!

«Тело не врет — лето зовёт на танцпол!» Эта фраза станет девизом летних концертов Евы Власовой, которая вновь радует своих поклонников. Этим летом она представит серию открытых концертов в рамках проекта Summer Sound x билайн.

Зажигательные хиты и новые треки

Ева Власова — это голос, который невозможно спутать, и энергия, от которой не спрячешься. На концерте прозвучат хиты, которые ты знаешь наизусть: «Танцуй вопреки», «Ты счастлива», «Она», «Бывшая». Также будут представлены новые треки, которые откроют в тебе больше, чем просто желание танцевать.

Особое внимание стоит уделить трогательному дуэту «Тихая гавань», который Ева исполнит вместе с продюсером Машей Шейх. Эта встреча стала ключевой в музыкальной карьере артистки и обязательно запомнится всем зрителям.

Удобства для зрителей

Для удобства зрителей предусмотрены различные зоны:

Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, отдельный бар с расширенной картой напитков и обслуживание официантами. Лучший вид на сцену гарантирован.

отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, отдельный бар с расширенной картой напитков и обслуживание официантами. Лучший вид на сцену гарантирован. ВИП трибуна: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне без посадочных мест. Превосходный вид на сцену.

отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне без посадочных мест. Превосходный вид на сцену. Танцевальный партер: входной билет на концерт с пребыванием в общей зоне танцевального партера.

входной билет на концерт с пребыванием в общей зоне танцевального партера. Фан-зона: входной билет на концерт с пребыванием в зоне, ближайшей к сцене.

Не забудь подготовить свои билеты заранее, чтобы не задерживать запуск концерта. Приходи и стань частью музыкального лета вместе с Евой Власовой!