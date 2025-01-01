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Билеты
Ева Власова. Summer Sound x билайн
Билеты от 2800₽
Киноафиша Ева Власова. Summer Sound x билайн

Ева Власова. Summer Sound x билайн

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Летние концерты Евы Власовой: Оживи своё лето!

«Тело не врет — лето зовёт на танцпол!» Эта фраза станет девизом летних концертов Евы Власовой, которая вновь радует своих поклонников. Этим летом она представит серию открытых концертов в рамках проекта Summer Sound x билайн.

Зажигательные хиты и новые треки

Ева Власова — это голос, который невозможно спутать, и энергия, от которой не спрячешься. На концерте прозвучат хиты, которые ты знаешь наизусть: «Танцуй вопреки», «Ты счастлива», «Она», «Бывшая». Также будут представлены новые треки, которые откроют в тебе больше, чем просто желание танцевать.

Особое внимание стоит уделить трогательному дуэту «Тихая гавань», который Ева исполнит вместе с продюсером Машей Шейх. Эта встреча стала ключевой в музыкальной карьере артистки и обязательно запомнится всем зрителям.

Удобства для зрителей

Для удобства зрителей предусмотрены различные зоны:

  • Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, отдельный бар с расширенной картой напитков и обслуживание официантами. Лучший вид на сцену гарантирован.
  • ВИП трибуна: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне без посадочных мест. Превосходный вид на сцену.
  • Танцевальный партер: входной билет на концерт с пребыванием в общей зоне танцевального партера.
  • Фан-зона: входной билет на концерт с пребыванием в зоне, ближайшей к сцене.

Не забудь подготовить свои билеты заранее, чтобы не задерживать запуск концерта. Приходи и стань частью музыкального лета вместе с Евой Власовой!

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Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Дизайн завод Москва, Б.Новодмитровская, 36
19:30 от 2800 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Двор Гостинки Санкт-Петербург, Невский просп., 35, Большой Гостиный Двор
19:30 от 2700 ₽

Фотографии

Ева Власова. Summer Sound x билайн

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