Ева Власова. Концерт под открытым небом
12+
О концерте

Музыка и душа под открытым небом: летние концерты Евы Власовой

Этим летом концерты Евы Власовой пройдут под открытым небом, где её искренние и чувственные песни звучат особенно близко к слушателю. Это не просто выступление, а живой диалог без дистанции — атмосфера, в которой эмоции становятся главным языком общения.

На концертах зрители становятся частью происходящего. Они делятся личными историями, презентуют свои треки, смеются и плачут вместе с артисткой. Каждое выступление — уникальный опыт, наполненный настоящими моментами и неожиданными событиями.

В летней программе прозвучат любимые хиты и коллаборации, а также продуманные сценические образы, ставшие визитной карточкой певицы. Концерты Евы Власовой объединяют людей разных возрастов, создавая пространство искренности, свободы и музыки.

Июль
12 июля воскресенье
20:00
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
от 3300 ₽
14 июля вторник
20:00
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
от 3300 ₽

