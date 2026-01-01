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Эва скучает без путешествий
Билеты от 2000₽
Киноафиша Эва скучает без путешествий

Спектакль Эва скучает без путешествий

Постановка
Школа драматического искусства 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Эва скучает без путешествий. Современная драматургия на сцене Школы драматического искусства

В новом спектакле «Эва скучает без путешествий» представлена жизнь главной героини, которая всегда соблюдает строгие правила. Утренний ритуал начинается с чашки кофе, затем следует выпечка коричных булочек и встречи с подругой. Впрочем, её жизнь в роскошной квартире в центре Порту принимает неожиданные повороты.

Сюжет развивается вокруг интригующей встречи Эвы с её новой соседкой Флорой. На первый взгляд, это знакомство кажется безобидным. Однако оно приводит к полному разрушению привычного уклада жизни обеих героинь и вызывает цепь необратимых последствий.

Спектакль исследует темы дружбы, изменений и судьбы. Мастера театрального искусства создали уникальную атмосферу, способную привлечь зрителей и оставить у них массу впечатлений.

Не упустите возможность стать свидетелем этого захватывающего повествования о выборе, переменах и последствиях. «Эва скучает без путешествий» — это спектакль, который заставит задуматься о каждом решении и его влиянии на жизнь.

Режиссер
Дмитрий Кириченко
В ролях
Анастасия Привалова
Ольга Малинина
Кирилл Тепляков
Анна Пик
Анна Кутняк

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Сентябрь
Октябрь
17 сентября четверг
19:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 2000 ₽
16 октября пятница
19:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 2000 ₽
17 октября суббота
18:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 2000 ₽

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