Спектакль Эва скучает без путешествий

Эва скучает без путешествий. Современная драматургия на сцене Школы драматического искусства

В новом спектакле «Эва скучает без путешествий» представлена жизнь главной героини, которая всегда соблюдает строгие правила. Утренний ритуал начинается с чашки кофе, затем следует выпечка коричных булочек и встречи с подругой. Впрочем, её жизнь в роскошной квартире в центре Порту принимает неожиданные повороты.

Сюжет развивается вокруг интригующей встречи Эвы с её новой соседкой Флорой. На первый взгляд, это знакомство кажется безобидным. Однако оно приводит к полному разрушению привычного уклада жизни обеих героинь и вызывает цепь необратимых последствий.

Спектакль исследует темы дружбы, изменений и судьбы. Мастера театрального искусства создали уникальную атмосферу, способную привлечь зрителей и оставить у них массу впечатлений.

Не упустите возможность стать свидетелем этого захватывающего повествования о выборе, переменах и последствиях. «Эва скучает без путешествий» — это спектакль, который заставит задуматься о каждом решении и его влиянии на жизнь.