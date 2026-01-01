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Ева Польна
Киноафиша Ева Польна

Ева Польна

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт Евы Польны в КСК «Экспресс»

В КСК «Экспресс» состоится концерт певицы Евы Польны. Её голос ассоциируется с первой любовью, молодостью и танцами до утра. Ее песни – личные мантры многих мечтателей, которые звучат на вечеринках, в наушниках и в сердце. Это прекрасная возможность вновь насладиться любимыми мелодиями и встретить людей с похожими интересами.

Ева Польна – артистка, несущая в своем творчестве удивительные новизну и экспериментаторство. Ее тексты полны искренности и понимания, а каждый аккорд на концерте вызывает ностальгию и знакомые чувства.

Певица приедет в Ростов-на-Дону в августе. Концерт станет уникальным событием для всех поклонников ее музыки. Как она поет: «Я шатаюсь по улицам. Где же мой берег? Это солнце меня изнутри выжигает». Эти слова отразят общее настроение вечера, создав атмосферу, где каждый сможет ощутить связь с собой и окружающими.

Приходите на концерт Евы Польны в КСК «Экспресс» и дайте волю своим эмоциям в компании родственных душ, которые также помнят и скучают по ее музыке.

Исполнители
Польна Е

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Ноябрь
6 ноября пятница
19:00
КСК «Экспресс» Ростов-на-Дону, Закруткина, 67а

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