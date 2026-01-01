Оповещения от Киноафиши
Ева Польна
Ева Польна

Ева Польна

6+
О концерте

Новый концерт Евы Польны – «За Звездой»

На Live Арене пройдет концерт Евы Польны с новой программой «За Звездой». Это творческое событие станет настоящим праздником для всех любителей живого исполнения и эмоциональной музыки.

Идея и содержание

«За Звездой» представляет собой музыкальный путь к мечте, которая вдохновляет и окрыляет. Каждое новое концертное шоу – это возможность открыть для себя новые эмоции и глубины музыкального творчества. В программе зрители услышат завораживающие композиции, передающие мощный поток вдохновения и любви.

Эксклюзивные элементы

В этом концерте каждый зритель сможет почувствовать энергетику и живую силу музыки. Ева Польна и ее команда подготовили не только новые треки, но и знакомые хиты, которые приятно удивят поклонников. Каждый номер обещает стать особенным событием, наполненным светом и позитивом.

Приглашаем зрителей

Мы приглашаем вас стать частью этого незабываемого концерта. «За Звездой» – это не просто музыка, это встреча с мечтой и возможность зарядиться позитивной энергией. Присоединяйтесь к Еве Польной и другим зрителям, чтобы разделить радость и эмоции от живого исполнения.

Польна Е

Март
21 марта суббота
19:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 2000 ₽

