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Ева Польна
Киноафиша Ева Польна

Ева Польна

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ева Польна в Краснодаре: второе дыхание для целого поколения!

В августе Краснодар вновь окунется в мир музыки и эмоций, когда на сцену выйдет Ева Польна — артистка, чье творчество стало настоящей отсылкой к первой любви, юности и танцам до утра.

Музыка, которую помнят

Голос Евы Польной — это не просто набор звуков. Это личные мантры многих мечтателей, которые находят в ее песнях отражение своих чувств. С каждым концертом она удивляет слушателей новизной и экспериментаторством, создавая уникальную атмосферу, в которой каждый может почувствовать себя частью общего вайба.

Не упустите возможность ощутить магию её музыки. Встретиться с любимыми мелодиями, которые до сих пор звучат на вечеринках, в наушниках, в автомобилях и в сердце — это именно то, что ожидает зрителей на предстоящем концерте.

Эмоции, которые объединяют

На концертах Евы собираются не просто зрители, а родственные души. Каждый аккорд ей знаком, каждая строчка — про нас. Это общее дыхание зала, возможность вновь пережить те самые моменты, когда музыка сопровождала нас на каждом шагу.

«Я шатаюсь по улицам. Где же мой берег? Это солнце меня изнутри выжигает» — строки, которые заставляют задуматься, и в то же время дарят надежду. Это вечер для тех, кто помнит и скучает по хорошей музыке.

Не пропустите!

Ева возвращается в Краснодар, чтобы напомнить всем: чувства не гаснут, если звучит музыка. Это отличный шанс погрузиться в состояние невесомости под волшебные мелодии любимой певицы. Не упустите возможность стать частью этого удивительного вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 19 августа
Амфитеатр Краснодар, Разведчика Леонова, парк «Краснодар»
20:00 от 4000 ₽

Фотографии

Ева Польна Ева Польна Ева Польна Ева Польна

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