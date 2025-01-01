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Ева Польна
Киноафиша Ева Польна

Ева Польна

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Летний концерт Евы Польны в Сочи

В августе Сочи станет местом встречи с легендарной певицей Евой Польной. Ее голос — это отсылка к первой любви, молодости и танцам до утра. Творчество Евы всегда удивляло новизной и экспериментаторством, а её песни стали личными мантрами для многих мечтателей.

Шанс окунуться в волшебство

Концерт состоится в Краснодаре, и это отличный шанс окунуться в состояние невесомости, в которое нас погружает её мелодичный голос. «Я шатаюсь по улицам. Где же мой берег? Это солнце меня изнутри выжигает», — поёт Ева, и эти строки знакомы многим.

Общее дыхание зала

На концертах Евы Польной собираются не просто зрители, а родственные души. Каждый аккорд узнаваем, каждая строчка — про нас. Это общее дыхание зала, возможность вновь пережить любимые мелодии, которые до сих пор звучат на вечеринках, в наушниках, в машинах и в сердцах.

Вечер для тех, кто помнит

Этот вечер станет настоящим событием для тех, кто скучал по старым добрым хитам и хочет вновь ощутить мощь эмоций, которые дарит музыка. Ева возвращается, чтобы напомнить всем: чувства не гаснут, если звучит музыка.

Исполнители
Ева Польна
Ева Польна

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 21 августа
Зеленый театр Сочи, Егорова, 1, парк «Ривьера»
20:00 от 3500 ₽

Фотографии

Ева Польна Ева Польна Ева Польна Ева Польна

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