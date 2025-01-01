Ева Польна

Летний концерт Евы Польны в Сочи

В августе Сочи станет местом встречи с легендарной певицей Евой Польной. Ее голос — это отсылка к первой любви, молодости и танцам до утра. Творчество Евы всегда удивляло новизной и экспериментаторством, а её песни стали личными мантрами для многих мечтателей.

Шанс окунуться в волшебство

Концерт состоится в Краснодаре, и это отличный шанс окунуться в состояние невесомости, в которое нас погружает её мелодичный голос. «Я шатаюсь по улицам. Где же мой берег? Это солнце меня изнутри выжигает», — поёт Ева, и эти строки знакомы многим.

Общее дыхание зала

На концертах Евы Польной собираются не просто зрители, а родственные души. Каждый аккорд узнаваем, каждая строчка — про нас. Это общее дыхание зала, возможность вновь пережить любимые мелодии, которые до сих пор звучат на вечеринках, в наушниках, в машинах и в сердцах.

Вечер для тех, кто помнит

Этот вечер станет настоящим событием для тех, кто скучал по старым добрым хитам и хочет вновь ощутить мощь эмоций, которые дарит музыка. Ева возвращается, чтобы напомнить всем: чувства не гаснут, если звучит музыка.