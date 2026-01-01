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Ева Геворгян. Сольный концерт ко дню рождения Сергея Рахманинова
Билеты от 2800₽
Киноафиша Ева Геворгян. Сольный концерт ко дню рождения Сергея Рахманинова

Ева Геворгян. Сольный концерт ко дню рождения Сергея Рахманинова

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте

Концерт Еко дню рождения Сергея Рахманинова в музее Скрябина

Проект «На слуху» приглашает на уникальный сольный концерт talented пианистки Евы Геворгян, приуроченный ко дню рождения великого композитора Сергея Рахманинова. В программе прозвучит произведение самого Рахманинова — его выдающаяся музыка станет ярким событием для всех любителей классической музыки.

О артистке

Ева Геворгян, родившаяся в 2004 году в Москве, в настоящее время обучается в Высшей школе музыки королевы Софии в Мадриде и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Она является единственной в мире обладательницей титула Young Yamaha Artist и признанным артистом радио «Орфей».

Ева награждена множеством призов на международных конкурсах, таких как International Classical Music Award и Гран-при Первого Всероссийского отбора Российского национального оркестра. Её карьера стремительно развивается: она гастролировала в 40 странах, выступала на престижных фестивалях и заполнила свой репертуар различными произведениями.

Недавние достижения

В 2023 году Ева открыла год Рахманинова в России, исполнив Рапсодию на тему Паганини с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В её графике — соло-концерты в знаменательных залах по всему миру, включая Концертгебау в Амстердаме и Дворец изящных искусств в Мехико.

Примечания для зрителей

Уважаемые зрители, обратите внимание, что места 1–17 на балконе имеют ограниченную зону видимости. В случае необходимости, программа концерта может быть изменена.

Не упустите возможность насладиться талантом Евы Геворгян и её интерпретацией бессмертного наследия Рахманинова!

Купить билет на концерт Ева Геворгян. Сольный концерт ко дню рождения Сергея Рахманинова

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4 апреля воскресенье
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
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